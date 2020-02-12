Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk, yapıların yıkılması için imza kampanyası başlattı. Yaklaşık 110 bin kişi kampanyaya destek verdi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya dâhil oldu. Erdoğan, partisinin istişare toplantısında bazı milletvekillerine “Bina ne oldu? Hâlâ yıkılmadı mı?” diye sordu. Ardından da Ordu İdare Mahkemesi yıkım kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi, dün sabah çalışmalara başladı. İş makinelerinin girdiği inşaat alanına emniyet şeridi çekildi. Vatandaşlar, yıkım işlemlerini dikkatle seyretti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yıkımla ilgili “Yanlış başlayan iş doğru bitmiştir” yorumunda bulundu. Selim

Kuşcu-Metin Akyürek İHA