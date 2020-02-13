Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılını “Patara Yılı” ilan ettiklerini bildirdi. Dün partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, turizm sektörü açısından önem taşıyan bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, 2020 yılını Patara yılı ilan ettiklerini açıkladı. Patara antik şehrinin, Fethiye-Kalkan arasında bulunduğuna işaret eden Erdoğan “2020 Patara Yılı”nı içeren bir videoyu izletti. Erdoğan, Likya’nın ana liman şehri olan Patara’nın, tarihlerinin de önemli sembollerinden biri olduğunu söyledi. Osmanlı Devleti’nin, kuzey Afrika ile olan telgraf bağlantısını, Patara Telsiz Telgraf istasyonu aracılığıyla sağladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: Yaklaşık 850 kilometrelik Patara istasyonu, İtalyanlar tarafından bombalana kadar ülkemize çok önemli hizmetler vermiştir. Bu telsiz telgraf istasyonunu aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıyoruz. Antik dönemden günümüze kadar ulaşan tek deniz fenerini de ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar, daha pek çok nadide özelliğiyle Patara’yı ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük. Bu kampanya ile Patara’yı çok daha ileri bir yere taşımayı hedefliyoruz.



En eski meclis binası

En eski deniz feneri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde Türkiye’nin kültürel ve tarihî değerlerini ön plana çıkarmak maksadıyla 2018 yılını Troya Yılı; dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğunun ortaya çıkarıldığı Göbeklitepe’ye dikkat çekmek için 2019’u Göbeklitepe Yılı ilan etmişti. Bakanlık, 2020 yılının teması için ise Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara antik şehrini seçti. Arkeolojik kazılarla MÖ 8’inci yüzyıla tarihlenen Patara antik şehri, Antalya’nın Kaş ilçesine 42 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Likya Birliğine üye en eski yerleşimlerden ve başkentlik yapmış bir şehir. Amfiteatr, tarihî deniz feneri, ana cadde, hamamlar, Roma zafer takı, Tepecik mezarlığı, bazilika ve çeşitli tapınaklarla tarihi açıdan büyük zenginliğe sahip antik şehirde bulunan dünyanın en eski demokratik meclis binası olarak bilinen Patara Meclis Binası, TBMM tarafından restore edilerek ziyarete açılmıştı.

