Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 1 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul Valiliğinden çöken binaya ilişkin açıklama

Bahçelievler'de 7 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. İstanbul Valiliği konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesi'nde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44’de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Gelişmelerden bilgi verilecektir" denildi.

Belediye Başkanı Bahadır : Çöken binaların etrafındaki binaları boşalttık

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır ise "Şu an için can kaybı yok. Alt kata boş olduğu için kağıt toplayıcısı girdiği söyleniyor. Bazı görgü tanıkları çıktığını söylüyor. Çalışmalar devam ediyor. Yandaki binalar önlem amaçlı boşaltıldı" dedi.

Hurdacılar kolanlardaki demirleri kesti iddiası

Bahadır şunları kaydetti:

"7 katlı bina. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım hazırlıkları başlamış. Oturan kimse yok. Kullanılmadığı için alt katına birkaç hurdacının girdiği söyleniyor. Şu anda çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında acaba hurdacı var mı diye ona bakıyoruz." dedi.

Bahadır binanın planlı bir şekilde yıkılacakken kolonlarındaki demirlerin kesilerek alındığı için yıkıldığını belirtti.

Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler’de depremde ağır hasar alarak boşaltılan ve bugün çöken binanın çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı.

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