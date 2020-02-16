Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.53’de merkez üssü Pülümür olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde yaşandı.
Tunceli’de 3.6 büyüklüğünde deprem
16.02.2020 - 09:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tunceli,
681684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681684.aspx
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