Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklama, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 20 Şubat 2020 Perşembe günü Yüksekova ilçemizde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de 1 gün izinli sayılacaktır" denildi.