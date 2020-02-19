Yüksekova Kaymakamlığından yapılan açıklama, "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle 20 Şubat 2020 Perşembe günü Yüksekova ilçemizde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de 1 gün izinli sayılacaktır" denildi.
Yüksekova'da kar tatili
19.02.2020 - 23:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 - 23:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hakkari,Yüksekova,kar tatili,
682588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682588.aspx
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