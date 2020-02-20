Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Çelebi (55) idaresindeki 46 DR 626 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 33. kilometresinde gece saatlerde DSİ'ye ait su arıtma tesisinin kanalına düştü. Gece karanlığında fark edilemeyen otomobil, sabah saatlerinde karayolları ekiplerince görüldü. İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Su kanalına düşen aracın sürücüsünün cansız bedeni, il emniyet müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler tarafından çıkarıldı. Çelebi'nin cesedi, cenaze aracına konularak morga gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.