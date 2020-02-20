Bodrum'un Yalıkavak açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 9 Orta Afrika, 7 Filistin, 5 Suriye, 4 Yemen, 4 Kongo, 2 Mısır ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen (23 erkek, 9 kadın, 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan 33 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Bodrum’da 33 göçmen yakalandı
20.02.2020 - 20:11 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 20:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik bot ile gece saatlerinde kaçış hazırlığında olan 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muğla,göçmen,
682794 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682794.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER