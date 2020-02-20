Bodrum'un Yalıkavak açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 9 Orta Afrika, 7 Filistin, 5 Suriye, 4 Yemen, 4 Kongo, 2 Mısır ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen (23 erkek, 9 kadın, 1 çocuk) yakalandı. Yakalanan 33 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.