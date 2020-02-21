Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırkağaç'ın İlyaslar Mahallesi'nde ikamet eden ve Soma'da Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ege Linyit İşletmelerinde ölçü tespit elemanı olarak çalışan Süleyman Küçükkobak, Kırkağaç'ta sık sık yaşanan depremler nedeniyle başına gelenleri İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Kalçayı tutan femur kemiğinden ameliyat olan ve 3 ay boyunca ayağının üstüne basmaması gereken 28 yaşındaki genç adam, "Fazla kortizon kullanımından dolayı, femur kemiğimde çürüme olmuştu. Zor bir operasyon oldu. 3 ay ayağımın üzerinde basmamam gerekiyor. Tam da böyle bir kötü zamana denk geldi. Depremden dolayı evde duramıyorum. Çadırda kalıyorum. Yerde oturamadığım için çadıra mecburen kanepe getirmek zorunda kaldık" dedi.

"Depremlerin bitmesini bekliyoruz" diyen Küçükkobak, "Deprem sırasında evdeydik. Ameliyat olduğum için babam ve annem başımda bekliyordu. Depremlerin olması sonrası panikle hemen önce benim yanıma geldiler. Evimiz hasar gördü, apar topar hemen evden dışarı çıktık. Artık çadırda yaşıyoruz. Çok zor durumdayız. Benimde fiziki koşullarım ameliyatlı olmamdan dolayı zor durumdayım. Fiziki durumum el verdiğince koltuk değnekleriyle dışarı çıkmaya çalışıyorum. Uzun süredir yattığımdan dolayı, baş dönmesi falan yaşıyorum. Tansiyonum düşüyor bazen. O nedenle çok fazla çıkamıyorum. Genelde günümü çadırda geçiyorum. Çok şükür şu an bir eksiğimiz yok. Büyükşehir belediyesi ve yardım kuruluşlarından yemek gönderiliyor. Sağ olsunlar. Benim için kolay kolay unutulacak bir olay değil. Ameliyatımı 4 ay önce olmam gerekiyordu. Sürekli erteledim. Operasyonu olduktan 1 ay sonrada böyle bir olay başımıza geldi. Tabii haliyle mahallemizin ve evimizin fiziki koşulları, birde üzerine benim fiziki koşullarım eklenince ayakta kalmaya çalışıyorum" dedi.