Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelinin yer aldığı ziyaretlerde; 105 yaşına ayak basan Cevahir Mayhoş hayatı boyunca ilk kez doğum günü kutladığını ve bu anlamlı sürprizin kendisini çok duygulandırdığını ifade etti. 21'inci yaşına giren bedensel engelli Burak Naz ise böbrek hastalığı nedeniyle haftada 3 gün diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek, sadece bugün değil her zaman yanlarında olan Serdivan Belediyesi’ne ince düşünceleri için ayrıca teşekkür etti.