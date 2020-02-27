Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi’nde saat 19.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. (19) isimli şahıs, namus meselesi yüzünden aralarında daha önce husumet bulunan Mintaz Kargın'ı (50) köy meydanındaki kahvehanenin önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından İ.A, 45 P 2935 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Jandarma ekipleri cinayetin işlendiği bölgede incelemelerde bulunurken, firari cinayet zanlısı İ.A’nın yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.