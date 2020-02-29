Özdemir’in şehadet haberi bugün ilçeye bağlı Arpalık köyünde ikamet eden annesi Emine ve babası İbrahim çiftine veridi. Özdemir ailesinin evinde hem hüzün hem de gurur oluştu. Evin dış cephesine Türk bayrağı asıldı. Özdemir’in 6 kardeşten en küçükleri olduğu öğrenildi.
Yozgatlı şehidin şehadet haberi evine ulaştı
29.02.2020 - 14:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib’deki hava saldırısında şehit düşen Yozgat’ın Akdağmadeni nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in şehadet haberi evine ulaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yozgat,şehit,İdlib,Hasan Hüseyin Özdemir,
684826 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684826.aspx
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