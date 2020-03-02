Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde yapıldı. Yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 KHK kapsamında ihraç olan araştırma görevlisi, 1 askeri okuldan ilişiği kesilen, 1 emekli astsubay olmak üzere 5 şahıs ile yine terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama emri olan 8 şüpheli olmak üzere toplam 13 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.