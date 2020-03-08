İslahiye ilçesi Idilli Mahallesi Karincalıseki mevkisindeki ormanlık alanda seyir halinde bulunan Abdülkadir Doğan (67) idaresindeki 27 SB 376 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücünün hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Motosiklet uçuruma düştü: 1 ölü
08.03.2020 - 21:23 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda seyir halinde bulunan bir motosiklet 2 metrelik uçuruma düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Motosiklet,uçurum,ölü,story_,
686691 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/686691.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER