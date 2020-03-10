Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte, hırsızlıktan aranan ve hırsızlık suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, Murat Ç, Yusuf A, Durdu Mehmet A, Emre D, Tuncay D, Musa Y, Yakup A, Osman Y, Devlet Y, Bilal K, İsa E. ve O.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve çeşitli yerlerde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 1 otomobil, 100 akü, 5 su saati, 1 tablet bilgisayar, 2 kaynak makinesi ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı.