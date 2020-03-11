Olay, saat 16:00 sıralarında Fatih Sarayburnu sahilinde bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs cesedi Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkarıldı. Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Fatih'te denizde erkeğe ait cansız bir beden bulundu
11.03.2020 - 17:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih'te Sarayburnu'nda vatandaşlar sahilde bir erkek cesedine rastladı. Polis tarafından denizden çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, saat 16:00 sıralarında Fatih Sarayburnu sahilinde bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : denizde bulunan cansız beden,Fatih,
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