Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, sahilde gezen vatandaşlar kıyıda hareketsiz halde yatana birini görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini ve cesedin 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Daha sonra olay yerine Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ve AFAD personeli de çağrıldı. Kimliği tespit edilemeyen ceset Cumhuriyet Savcısının olay yerine yaptığı incelemenin ardından cenaze arabası ile Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sahildeki cesedi bulan Osman Gür, “Yol boyunda yürürken cansız mankene benzeyen bir şey gördüm. Yaklaştığımda ceset olduğunun farkına vardım. Denizin iç kısmında sahile vurmuş haldeydi” dedi.

Cesedin kime ait olduğunun tespit edilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.