Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de korona virüsün görülmesinin ardından Alışveriş Merkezilerinde toplu kullanım alanları dezenfekte edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de korona virüs vakasının görüldüğünü açıklamasından hemen sonra AVM yetkilileri üst seviyede önlemler aldı. Alışveriş merkezinde çocuk alanlarından mescide kadar her yer özenle dezenfekte edildi. Temizlik işlemlerinde özel dezenfektan ürünleri kullanan yetkililer, AVM’nin girişinde ise ziyaretçiler için el dezenfektanı uygulamasına geçti.