Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Buna göre, Türkiye’nin yarısına yakını günde 8 saat uyuduğunu söylüyor. Yatış saati ortalama gece 00.00 ve kalkış saati 07.00-08.00 arasında. Orta yaş ve üstü kişiler 7 saat uykuyu kendilerine yeterli görüyor. Hafta sonları uyku süremiz 9-10 saati buluyor. Araştırma, ideal uyku süresini yakalamasına rağmen Türkiye’nin yarıdan fazlasının “Sabahları ‘dinlendim’ hissi ile uyanıyor musunuz” sorusuna “evet” cevabı veremediği görülürken, “Sabah uyandığınızda enerjik oluyor musunuz” sorusuna her 2 kişiden 1’i “hayır” cevabı verdi. Araştırma sonuçlarına göre en önemli uyku problemi olarak stres ve kaygı görülüyor. En çok uyku sorununu ise evli, çocuklu ve çalışanlar yaşıyor. Bu kişiler hem iş stresi, hem yaşam ve gelecek kaygısı, hem de küçük çocukların sık sık uyanması ile tam uykuyu neredeyse hiç alamıyorlar. 18-24 yaş arası öğrenciler en az uyku problemi yaşayan ve en düzensiz uyuyan kitle olarak belirleniyor. 25-35 yaş arası yalnız yaşayanlar, yeni evliler ve çalışanlar bu yaşlarda iş stresi veya geçim derdi nedeniyle uykuya geç dalıp sabah erken ve yorgun uyanıyor. 45-70 yaş erken yatıp erken kalkıyor ve kısa uyuyor. Yataş Kurumsal İletişim Direktörü Selmin Gündoğdu, yapılan araştırmada, uyku problemi yaşayanların, sorunun yatakta olduğuna dair bilinç seviyesinin de yükseldiğini dile getirdi.

Telefona bakıyor karanlık istiyoruz

¥ Araştırmaya göre 2 kişiden 1’i uyumadan önce mutlaka teknolojik bir aletle ilgileniyor. 18-34 yaş grubu yatmadan önce sosyal medyaya göz atıyor. 35-45 yaş aralığındaki evli ve çocuklu kişiler, yatağa uzandığında telefonla ilgilenmeyi ‘kendisine ayırdığı zaman’ olarak tanımlıyor.

¥ Katılımcıların yüzde 45’i sessiz, yüzde 41’i karanlığın iyi uyku için şart olduğunu söylüyor.