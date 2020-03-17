Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20-30 günlük umre turlarıyla Suudi Arabistan’da bulunanların dönüşleri erkene alındı. Türkiye’ye gelen kafilelerin ilk kontrolleri havalimanlarında yapıldı. Ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirmek için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi. Bu işlem 16 şehirde gerçekleştirildi. Ailelileri gözetim altında tutulanlar, yurtlara eşya götürdü. Konya’da yaşayan Durmuş Ali Ezer “Oğlum, kızınım, gelinim ve iki torunum Umreden geldi. Torunumun biri 1, diğeri 17 yaşında. Onlara eşya getirdik. Sağlık Bakanlığı doğru bir karar aldı. İki hafta sabredeceğiz” dedi. Bu arada 178 yolcunun bulunduğu uçak, dün Sivas’a inecekken Isparta’ya yönlendirildi.