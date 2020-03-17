Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz bölgesinde bir süredir etkili olan bahar havası yerine kar yağışına bırakırken, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl beyaza büründü. Beyazla kaplanan Uzungöl'ün Koronavirüs nedeniyle en sakin günlerini yaşadığını belirten turizmci Mehmet Keleş, “Umuyoruz ki bu panik ve korku en kısa zamanda sonlanıp Uzungöl gerçek kimliğine ve hareketliliğine kavuşur” dedi.