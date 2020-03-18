Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yayılmaması için yurt dışından ülkemize giriş yapanların 14 gün karantinada kalmasını istemişti. Ancak bu kurala bazı vatandaşların uymadığı ve yurt dışından gelir gelmez toplum içine karıştıkları görüld. Yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün kuralına uyulması konusunda Sağlık Bakanlığınca bütün bilgilendirmeler yapılırken, aynı zamanda taahhütname de imzalatılıyor. Konuyu değerlendiren avukatı Zafer Binici “Tedbirler herkes için bağlayıcıdır. Bu tedbirlere uymamak TCK 195 uyarınca suçtur ve bu hükümlere aykırılığın cezası iki ay ila bir sene hapis cezasıdır’’ diye konuştu. Virüsün bulunduğu yerlerden gelen kişilere imza karşılığı bizzat bildirilen yükümlülükleri sıralayan Binici “İlgili kişi 14 gün tıbbi kurumda ya da evde kalır. Evde semptom ortaya çıkarsa 112 Acil Servis’e haber verilmelidir. Eve ziyaretçi kabul etmek yasaktır. Bu tedbirlere uymayan kişi hakkında yargılama yapılır” dedi.

Maskeli polis

Samsun’da koronavirüse karşı adliyede tedbirler alınırken, polis de sevk ettiği şüpheli şahıslara maske takıyor. İlkadım ilçesinde bir markette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi S.C.K, gözaltına alındı. Polisin şüpheliyi adliyeye çıkartırken hem kendilerinde hem de şüpheli S.C.K’nın ellerine eldiven ve yüzlerine maske takması dikkat

çekti.