Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Erzurum’da bulunan berberler de tedbirlerini aldı. Berberlere gelen müşteriler ilk önce kolonya ile dezenfekte ediliyor. Ardından müşterilere tıraştan önce maske dağıtan berberler kendi maskelerini takmayı da unutmuyor.

Ellerine eldiven takan berberler, müşterilerle olabildiğince az temas etmeye çalışıyor. Her tıraştan sonra makasları ve tıraş malzemelerini dezenfekte eden berberler müşterilerin sıra bekleme sırasında etkilenmemeleri için ise randevu sistemini kullanıyorlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan berber Tolga Gürbüz, virüsten korunmak amacıyla böyle bir önlem aldıklarını belirterek, “Virüsten korunmak amaçlı ülkemizin her kesiminde olduğu gibi bizde işletmemizde önlemimizi aldık. Bizler salonumuzda müşterilerimize ve kendimize maske takma zorunluluğu getirdik. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Bizde maske ve eldivenlerimizi takarak daha hijyen bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.