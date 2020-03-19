Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korna virüse (COVID19) karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlardan tarafından unutulmadı. Virüsü ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde pek çok şehirde vatandaşlar alkış tuttu. Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan halk 21.00'da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı.