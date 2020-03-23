Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs önlemleri kapsamında yetkililer tarafından yapılan "evde kal" çağrısı karşılık buldu. Vatandaşların haftanın ilk günü sokağa çıkmadığı görüldü.

Pazartesi günlerinde yaşanan trafik yoğunluğu ise yerini boş yollara bıraktı. Trafik yoğunluk seviyesi oldukça düşerken, 15 Temmuz Şehitler köprüsü de bomboş kaldı. Trafikte korona virüs etkisi drone ile havadan görüntülendi.