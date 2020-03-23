Alınan bilgiye göre, Gemlik Serbest Bölgede bir fabrikada meydana gelen olayda, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman K, sevgilisini Özlem M'yi silahla vurdu. Osman K. daha sonra kendini yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Özlem M. ve Osman K. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. polisin olayla alakalı araştırması sürüyor.
Önce sevgilisini sonra kendini vurdu
23.03.2020 - 16:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da özel güvenlik görevlisi önce sevgilisini silahla vurdu, daha sonra kendisini silahla yaraladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : silahlı saldırı,
690415 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/690415.aspx
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