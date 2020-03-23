Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gemlik Serbest Bölgede bir fabrikada meydana gelen olayda, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman K, sevgilisini Özlem M'yi silahla vurdu. Osman K. daha sonra kendini yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Özlem M. ve Osman K. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. polisin olayla alakalı araştırması sürüyor.