Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM’de koronavirüse karşı termal kameralar yerleştirildi. Dış kapılar, üç ana bina, bir ziyaretçi kabul ve bir de Başkanlık kapısına olmak üzere 8 adet termal kamera personelin ateşini ölçecek ve yüksek çıkarsa alarm verecek. Daha sonra görevli polisler tarafından tekrar ateşi ölçülecek kişinin durumuna göre sağlık ekiplerine haber verilerek, kişi karantinaya alınacak.