TBMM’de koronavirüse karşı termal kameralar yerleştirildi. Dış kapılar, üç ana bina, bir ziyaretçi kabul ve bir de Başkanlık kapısına olmak üzere 8 adet termal kamera personelin ateşini ölçecek ve yüksek çıkarsa alarm verecek. Daha sonra görevli polisler tarafından tekrar ateşi ölçülecek kişinin durumuna göre sağlık ekiplerine haber verilerek, kişi karantinaya alınacak.
TBMM'de koronavirüse karşı termal kameralı önlem
26.03.2020 - 16:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) koronavirüse karşı önlemler alınıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : TBMM,koronavirüs,termal kamera,
691252 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/691252.aspx
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