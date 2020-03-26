Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP 24’üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal, İstanbul’da yüksek ateş ile halsizlik şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamayan yeğeni Dilek Tahtalı’nın yoğun bakımdaki son görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Çocukluktan itibaren olan romatizmal hastalığı dolayısıyla ilaç kullandığı öğrenilen ve memleketi Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Beden köyünde defnedilen Dilek Tahtalı’nın son görüntülerinde "Anneciğim sizi çok özledim. Çok seviyorum sizi" diye seslendiği görüldü.

Tahtalı’nın virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdiği sosyal medya paylaşımlarında, "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım”, “Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri...” ifadelerini kullanmıştı.