Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ilçesinde silah-mühimmat ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, K.Ş. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan 5x10 cm. ebatlarında toprak küp, 1 adet ruhsatsız 9 mm. çapında tabanca, 2 adet tabanca ait şarjör, 39 adet 9 mm. çapında mermi, 1 adet bıçak, 1 adet gece görüş dürbün ve 2 adet gündüz görüş dürbünü ele geçirildi. K.Ş. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.