Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık çalışanları, hastalar için 7/24 amansız bir mücadele verirken bir taraftan da sahtekârlar ile uğraşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bazı kişiler, yalan ihbarlarda bulunup ölümcül salgına yakalanmış kişilerin hayatlarıyla oynuyor. Bu şahıslar, özellikle son zamanlarda Bursa’da bulunan bir marketi adres olarak gösteriyor. Ardından ise dışarıdan ikamete gelen ambulansın fotoğrafını çekip “Virüs, bu markete de sıçradı” gibi sosyal medyada paylaşıyorlar. Zor duruma düştüklerini belirten market sorumlusu Harun Altın, bu iğrenç kurguyu tasarlayanların bir an önce bulunmasını istedi. Altun “Kasiyerimizin koronavirüse yakalandığını, market müdürümüzün de öldüğünü söylemişler. Böyle bir şey söz konusu değil. Rutin olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz. Bu kişilerden şikâyetçiyiz” dedi.

‘GOYGOYCU’YA GÖZALTI

Sosyal medyada “Bağcılar’da iki taksici ‘Sıfır tek sayı mı, çift sayı mı?’ diye kavga etti: İki yaralı’ şeklinde yalan haber yayan şahsın kimliği 24 saat geçmeden belirlendi. Şüpheli Ceyhun T. (38), İstanbul Çekmeköy’deki evinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs “Goygoy olsun diye yaptım” sözleriyle kendisini savundu. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 günde provokasyon yapan 2 bin 977 hesap hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Soylu "Bu dönemi provoke etmek isteyenlerin yüzde 70'i bot hesaplar. Aynı zamanda PKK, DHKP-C ve FETÖ ile bağlantıları var" ifadesini kullandı.