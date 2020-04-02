Kırıkhan ilçesinde vatandaşlar, korana virüsü sebebiyle sokağa çıkmayınca canı sıkılan esnaf kendi besledikleri sokak köpeği Pamuk ile futbol maçı yaptı. İlginç görüntülere sahne olan maçta Pamuk isimli köpek esnafa zor anlar yaşattı.
Pamuk'u yıllardır kendilerinin beslediğini belirten esnaf Levent Arslahan, “İşlerimiz durma noktasına geldi. Vatandaşlarımız haklı olarak evlerinden çıkmıyorlar. Biz de çarşıda açık olan esnaflar olarak köpeğimizle maç yapmak istedik” dedi.
Sokakta kimseyi bulamadı, köpekle futbol oynadı
02.04.2020 - 13:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’da vatandaş sokağa çıkmayınca canı sıkılan esnaf, sokak köpeği Pamuk ile futbol oynadı.
Kırıkhan ilçesinde vatandaşlar, korana virüsü sebebiyle sokağa çıkmayınca canı sıkılan esnaf kendi besledikleri sokak köpeği Pamuk ile futbol maçı yaptı. İlginç görüntülere sahne olan maçta Pamuk isimli köpek esnafa zor anlar yaşattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : köpekle futbol oynayan adam,
693228 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/693228.aspx
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