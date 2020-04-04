Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan yeni genelgeye göre marketlere ve pazarlara maskesiz girişler yasaklandı. Kararın alınmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Cumartesi Pazarı ve kentin farklı noktalarında ücretsiz maske dağıtacaklarını açıkladı. Başkan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, birlikte başaracağız" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk günden itibaren sıkı tedbirler uygulayan İzmit Belediyesi, temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra, kendi dikimevinde maske üretimine başlamış ve öncelikli olarak bu maskeleri sağlık çalışanlarına dağıtmıştı. İlk etapta 50 bin adet üretilen steril maskeler, nano teknolojik ve sıhhi kumaşlardan üretiliyor. İzmit Belediyesi steril maske dışında siperlikli maske üretimi ve dağıtımına da başlamıştı.