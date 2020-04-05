Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Allianz Türkiye’nin bağış desteğiyle Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın hayata geçirdiği 'Nefes Ol' projesiyle sağlık çalışanlarına nefes olunması amaçlanıyor. Proje kapsamında, İstanbul’da çalışan ve korona virüs hastalığı nedeniyle gece-gündüz hizmet vererek evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına, dinlenebilmeleri ve konaklamaları için, yoğun hastanelerin yakınlarında kapatılan otellerde tek kişilik odalar tahsis ediliyor.

Korona virüsün tüm dünyadaki yayılma hızının, sağlık hizmetinin önemini daha da artırdığını belirten Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, "Sevdiklerinden uzak, özveriyle zor şartlarda çalışan, her gün görevinin başında olan, hepimizin kahramanı sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık personelimizin sağlıklı bir ortamda dinlenebilmesi için elverişli konaklama noktaları oluşturan 'Nefes Ol' projesine katkıda bulunarak destek olmak istedik" dedi.