Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Türkeli'nin Profesör Doktor Necmettin Erbakan Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanda bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Müdahale sonucu yangın, diğer katlara ulaşmadan söndürüldü.