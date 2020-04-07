Alınan bilgiye göre, Türkeli'nin Profesör Doktor Necmettin Erbakan Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanda bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek büyümesini engelledi. Müdahale sonucu yangın, diğer katlara ulaşmadan söndürüldü.
Türkeli'de apartmanda korkutan yangın
07.04.2020 - 16:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkeli ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.
Etiketler : Türkeli,
694612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694612.aspx
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