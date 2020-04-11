Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Ege’nin önemli turizm beldelerinden Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde sokağa çıkma yasağına vatandaşlar büyük bir uyum gösterdi. Cadde ve sokakların yanı sıra sahillerde boş kaldı. Boşalan sahiller kuşların yeni mekanı oldu. Tatil beldelerinde vatandaşların temel ihtiyaçları ise evlerinin önüne kadar getirildi. Fırıncılar vatandaşlara ekmek ulaştırmak için servis araçlarını kullandılar. Özel anonslar ile ekmek satışları devam ederken polis ve jandarma ekipleri ise Balıkesir Çanakkale il sınırı olmak üzeri birçok noktada denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Genelge ile belirlenen kişilerin dışında hareket halinde olan vatandaşlara yasal işlem uygulanıyor ve evlerine geri gönderiliyor.