Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir belediyesi ve Zonguldak’da 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın ardından hafta sonu boyunca vatandaşlar evlerine kapanırken, Tekirdağ Kapaklı’da belediye eşi görülmemiş bir etkinliğe imza attı. Evde kalan vatandaşlara bu zor süreçte moral vermek isteyen belediye yetkilileri, anons için kullanılan hoparlörlerden tüm kente şarkı dinletti. Vatandaşlar hoparlörlerden çalan şarkıyı başta garipsese de kısa süre sonra eşlik etti.