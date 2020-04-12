İstanbul’da yaşayan 85 yaşındaki Şehri Cingöz, havaların ısınmasının ardından kovanlarına bakım yapmak için memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesine gitmek istedi. Tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Cingöz, şehirler arası seyahatin de yasaklanmasının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü telefonla arayarak görevlilere durumunu anlattı. Bunun üzerine görevliler, Yeni Mahalle’de bulunan Cingöz’e ait 22 arı kovanının bakımını gerçekleştirdi. Daha sonra Cingöz’ü arayarak kendisine bilgi veren görevliler, önlemler devam ettiği sürece kovanlarla ilgileneceklerini belirtti. Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede bu şekilde olan diğer arıcıları da tespit ederek, onlara da yardımcı olacak.
Arı kovanlarına devlet bakıyor
12.04.2020 - 02:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
85 yaşındaki Şehri Cingöz, yasak sebebiyle İstanbul’dan ayrılamadı, Tokat’taki arı kovanlarıyla onun adına Tarım ve Orman Müdürlüğü ilgilenmeye başladı.
Etiketler : sokağa çıkma yasağı,
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