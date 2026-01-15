Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı dava öncesi bazı katılımcılar güvenlik güçlerine saldırmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaşananlara ilişkin soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs… Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız?" dedi.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın duruşması yapıldı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, kararını 15 gün içinde açıklayacağını bildirdi.

DURUŞMA ÖNCESİ OLAY ÇIKTI

Öte yandan duruşma öncesinde salon şartlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle jandarma personeli ve katılımcılar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Görüntülere de yansıyan çirkin diyalogların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarma personeline yönelik olarak 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

YERLİKAYA'DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada "Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs… Siz; vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz? Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz?

"HANGİ CÜRETLE JANDARMAMIZI İSRAİL ASKERİYLE KIYASLARSINIZ?"

O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz. Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır."

