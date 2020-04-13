Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 24 Mart tarihinden bugüne Rize’ye giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Bu kontroller çerçevesinde il dışından Rize’ye gelen vatandaşlar kayıt altına alınarak kalacakları köy ve mahallelerin muhtarları tarafından evlerinde kontrol ediliyor. Bu kapsamda bazı köy muhtarları vatandaşları evlerinde kontrol etmenin zor olduğunu dile getirerek yetkililerden yardım istedi. Köylerinde görevlendirilecek iki kişi yardımı ile bu işin kontrolünün daha iyi sağlanabileceğini, kendilerinin takip etmekte güçlük çektiklerini dile getiren muhtarlar, jandarmanın köylerine gelebildiği süre içerisinde ihbar edilen vatandaşın evine girdiği için cezai işlem uygulanamadığını dile getirdi.

Durumun mağdurlarından biri olan Sütlüce Köyü Muhtarı Ercan Koyuncu köylerinde il dışından gelerek 14 gün boyunca karantinada olması gereken vatandaşları kontrol altında tutamadıklarını, bu nedenle bekçi veya başka bir görevlinin köylerde olması gerektiğini dile getirdi. Yetkililerden köy muhtarlarına yardımcı olacak 2 kişinin köylere atanması gerektiğini savunan Koyuncu “Dışarıdan gelen vatandaşlarımızın yüzde 60’ı karantina sürecine uymuyor. Bu olaylardan dolayı muhtarlar olarak sıkıntı çekiyoruz. Jandarma da sıkıntı çekiyor. Jandarmanın problemi de köyde vatandaşın ne zaman geldiğini bilmiyor, vatandaşları tanımıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza bu sorunları iletmek istiyoruz. Allah Cumhurbaşkanımız ve içişleri bakanımızdan razı olsun, mahallelere bekçiler yerleştirildikten sonra oralardaki suç oranı düştü. Köylerimiz tarım arazisi, çay var. Yazın asayiş olayları azalsın diye bekçi istiyoruz. Muhtarlara yardımcı olsun diye, asayiş olayları azalsın diye, şuanda ki kovit-19 ile ilgili vatandaşlarımızı evlerinde biraz aha frenlemesi için bekçilerin köylerde gezmesini istiyoruz. Şuanda jandarmamız Allah razı olsun eksiğimiz olduğu zaman, bir hastanın ilacı olduğu zaman köye kadar geliyor, ihtiyaçları tedarik ediyor. Hem onların yükünü de hafifletmek istiyoruz” dedi.

Görevlendirilecek kişilerin İŞKUR üzerinden bile görevlendirilebileceğini sözlerine ekleyen Muhtar Koyuncu “Köyde görevlendireceğimiz iki vatandaş, ama bekçi olur, ama İŞKUR üzerinden belirlenmiş iki kişi olur, devletin verdiği vatandaşlarla alışverişi, ilaç yardımlarını, evde kontrolü bu arkadaşlarımızın üzerinden sağlamak istiyoruz. Hatta evde kontrol şu dönemle çok önemli, olması gereken bir şey. Yaz aylarında köyümüzün yüzde 20’si şehre iniyor, onların evinde asayiş olayları oluyor, bunlar ortadan kalkar. Bizim talebimiz nüfusa göre bekçi veya ismini devletimizin ismini koyacağı hizmet için vatandaş istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir vatandaşın dışarıya çıktığı ihbarını aldıktan sonra jandarmayla köye gittiğini, fakat adam evinde olduğu için herhangi bir işlem yapamadıklarını sözlerine ekleyen Koyuncu “Şuanda benim köyümde 30 haneye il dışından geldiğine dair tutanak tuttuk. Dün gece bir olayla karşılaştık, 14 gün ev kontrolünde olması gereken bir arkadaşımızın sokakta dolaştığını, koşuları ziyarete gittiğini öğrendik. Jandarma ile birlikte adamın evine gittiğimizde adamın evinin içerisindeydi. Jandarma dedi ki ‘Adam evde olduğu için cezai işlem uygulayamıyoruz’. İşlem uygulayamadık ona adam belki de bugün de çıkmıştır dışarıya” şeklinde konuştu.

Dışarıya çıktığını kanıtlayamıyoruz

Örnekköy Muhtarı Şaban Mercan ihbardan sonra jandarma köye gelene kadar adamın evine girdiğini, bu nedenle kanıtlyamadıkları için cezai işlem uygulayamadıklarını dile getirdi. Mercan “Takip edemiyoruz. Ediyoruz dersek yalan olur. Komşumuzdurlar kavga da edemiyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz ama edemiyoruz. İhbar ediyoruz jandarma gelene kadar giriyor evin içerisine. Bir delil yok, ceza yazdıramıyoruz. Vatandaş yine dışarıya çıkıyor” dedi.

"Kesinlikle takip edemiyoruz"

Dörtyolköyü Muhtarı Mehmet Ali Şafak il dışından gelerek karantinaya alınan ve 14 gün evinden çıkmaması gereken vatandaşları takip edemediklerini, üzerlerinde baskı olduğunu dile getirerek “Kesinlikle takip edemiyoruz. Onların kendileri de biliyor bize haber verileceğini. Diyoruz ‘Amca gelme’, diyor ‘Ben mi virüs getirdim’. Olmuyor vatandaşla biz uğraşamıyoruz, kötü oluyoruz. Vatandaş bizi yanlış anlıyor. Devlet Allah razı olsun bize bir görev vermiş ama, vatandaşa bunu söylediğimiz zaman vatandaşa biz kötü oluyoruz. ‘Muhtar bize ceza kestirmek istiyor’ şeklinde geliyor vatandaşların aklına. Aslında biz onları korumak istiyoruz ama bunun önüne geçemiyoruz. Bu iş için bir devlet görevlisi olsa bizim için daha iyi olur, en azından konuşabilir” ifadelerini kullandı.

Derebaşıköyü Muhtarı Okan Demirci ise “Toplum içerisindeki insanları burada görevlendirilecek kişi tanıdığı için daha erken bir müdahale söz konusu olur. Adam çünkü zaten köyünde bulunan vatandaşı tanıyor. En azından ‘Sen geleli bu kadar oldu neden dışarıya çıkıyorsun?’ der ona. Bu tür olaylarda daha da etkili olur” dedi.

Bir şey bulamayınca rögar kapağını çaldılar

Köylerine gelen birinin çalacak bir şey bulamayınca rögar kapağını alıp gittiğini dile getiren Zincirli Köprüköyü muhtarı İbrahim Yazıcı “Mahallelerde olduğu gibi bizde köylerde bekçi istiyoruz. Asayişi sağlamak, kolluk kuvvetlerine, jandarmaya yardımcı olmak açısından bizler için çok iyi bir hizmet olacağını düşünüyorum. Bundan bir hafta önce köyde çalacak bir şey bulamadı adamlar rögar kapağını çaldı. Bu tür sıkıntıları aşabilmemiz için köylerde bekçi olması çok iyi olur" şeklinde konuştu.

