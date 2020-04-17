Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da küçük yaşta kaçarak evlendikleri için resmî nikâhlarından sekiz yıl sonra eşi “cinsel istismar” suçundan cezaevine giren iki çocuk annesi Ayşe Erdoğdu, mağduriyetinin giderilmesi için af yasasının çıkarılmasını istiyor. Ayşe Erdoğdu “Bizim durumumuz için ‘istismarcıya af’ deniliyor, öyle bir şey yok. Bunun istismarcıyla tecavüzcüyle aynı kefeye koyulmaması gerekiyor. Bunlar bizim çocuklarımızın babaları” dedi.

Muğla’da erken yaşta evlendiği için eşi cezaevine giren 22 yaşındaki kadın, “babasını işte bilen” kızıyla mutlu bir haber almayı umut ediyor. Milâs ilçesinde yaşayan M.K, A.K. ile 14 yaşında tanıştıktan sonra kaçtıklarını söyledi. Bir süre sonra kızlarının dünyaya geldiğini ifade eden M.K. “Eşim 9 yıl 2 ay hapis cezası aldı, çok mağdur olduk.” diye konuştu.

Küçük yaşta kaçarak evlendiği için kocası “cinsel istismar” suçundan cezaevinde bulunan Tutku Şendil “Kadının beyanı esas sayılıyorsa bizim beyanımıza bakıp bu durumdaki insanları bırakmaları gerekiyor.” dedi.

İzmir’de yaşayan bir çocuk annesi G.Ö. de “Her tarafta tahliye haberleri var. Psikolojik olarak kötü durumdayız. Çok umutlanmıştım” dedi.

YALAN SÖYLEMEKTEN YORULDUM

Eşi cezaevinde olan K.N.Ç. “Çocuklarım, ‘Anne, babam ne zaman gelecek?’ diye sorduklarında yalan söylemekten yoruldum ” dedi.