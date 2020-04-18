Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevkisinde yoldan geçen bir araçtan sigara izmariti atılması sonucu yangın çıktığı öne sürüldü. Şarampolde otların tutuşmasıyla başlayan alan yangını, Kaan Atılgan’a ait tarım aletlerinin konulduğu bir araziye sıçradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle tarım aletlerinin boyalarında ve traktör römorklarının da lastiklerinde hasar meydana geldiği belirtildi.