Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ender görülen ve 13 santim olan dev kelebek görenleri şaşırttı. ilk defa bu büyüklükte kelebekleri gören vatandaşlar, dev kelebeğin fotoğraflarını ve videolarını çekti.
Dev kelebek görenleri şaşırttı
19.04.2020 - 09:15 | Son Güncelleme: 19.04.2020 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görülen dev kelebek görenleri şaşırttı
Kaynak: İHA
Etiketler : dev,kelebek,şaşkınlık,
697731 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697731.aspx
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