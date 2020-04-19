Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ender görülen ve 13 santim olan dev kelebek görenleri şaşırttı. ilk defa bu büyüklükte kelebekleri gören vatandaşlar, dev kelebeğin fotoğraflarını ve videolarını çekti.