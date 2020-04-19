Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Seydilli Mahallesinde 3 katlı bir apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, giriş ve çıkışlara da izin verilmiyor. Binada rahatsızlanan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, bu yüzden tedbir amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.