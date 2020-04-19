Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Seydilli Mahallesinde 3 katlı bir apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, giriş ve çıkışlara da izin verilmiyor. Binada rahatsızlanan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, bu yüzden tedbir amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.
Kayseri'de 3 katlı bina karantinaya alındı
19.04.2020 - 11:19 | Son Güncelleme: 19.04.2020 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3 katlı bir bina karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri,Yahyalı,koronavirüs,karantina,
697764 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697764.aspx
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