Televizyon programcısı Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan ve oğluyla birlikte zorlu parkurda freni olmayan tahta arabayla kayarken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak’ın ayağı iki yerden birden kırıldı. Kayarken aynı zamanda canlı yayın yapan Duysak’ın kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, oğlu Muhammet’in çığlık attığı görülüyor.
Karadeniz survivor hastanede bitti
24.04.2020 - 13:56 | Son Güncelleme: 24.04.2020 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize’nin Taşlık köyünde oğlu Muhammet ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapan Hikmet Duysak, tahta arabadan düşerek ayağını kırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hikmet Duysak,Karadeniz Survivor,
699140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/699140.aspx
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