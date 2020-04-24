Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyon programcısı Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan ve oğluyla birlikte zorlu parkurda freni olmayan tahta arabayla kayarken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak’ın ayağı iki yerden birden kırıldı. Kayarken aynı zamanda canlı yayın yapan Duysak’ın kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, oğlu Muhammet’in çığlık attığı görülüyor.