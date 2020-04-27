Kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliği’ne götürülen şehit Sözleşmeli Er Ahmet İnce, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde maske ve eldiven dağıtıldı, sosyal mesafe kuralına uyulması sağlandı. Cuma günü komşusu ile tartıştığı sırada yaralandığı ve oğlunun şehit haberini hastanede aldığı öğrenilen baba Ali İnce ise yaralı şekilde sedye ile cenazeye katıldı.
Cenazeye sedyeyle katıldı
27.04.2020 - 03:21 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Irak’ta güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Ahmet İnce, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
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