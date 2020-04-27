Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliği’ne götürülen şehit Sözleşmeli Er Ahmet İnce, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde maske ve eldiven dağıtıldı, sosyal mesafe kuralına uyulması sağlandı. Cuma günü komşusu ile tartıştığı sırada yaralandığı ve oğlunun şehit haberini hastanede aldığı öğrenilen baba Ali İnce ise yaralı şekilde sedye ile cenazeye katıldı.