Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan araştırmalar, kadınların yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı daha dirençli olduğunu ortaya koyuyor. ABD'deki Georgia Üniversitesinde moleküler tıp ve immünoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Ebru Karpuzoğlu'na göre, bu farkın sebebi genetik... "Bazı ülkelerde ölümlerin yüzde 70'i erkek" diyen Karpuzoğlu, şunları aktardı: Kadınlarda östrojen hormonu her doku ve her organ sistemini farklı etkiliyor. Bu hormon erkeklerde çok az. Östrojen, bağışıklık sistemini mükemmel bir şekilde denetliyor ve regüle ediyor. Çünkü kadınların güçlü olması lazım. Doğum yapacaklar, bebeği büyütecekler ve onun gelişmesine yardım edecekler. Ayrıca Kadınlarda 2 "x" kromozomu var. Dolayısıyla çifte koruma sağlıyor. Bağışıklıkta en önemli oyunculardan biri olan CD4 pozitif hücreleri de kadınlarda daha fazla. Bu enfekte edici virüslere karşı işlerini kolaylaştırıyor. Hücrelerin verdiği tepki de daha farklı. Kadınlar erkeklere göre daha çok antikor üretiyor.



99 YAŞINDA KURTULDU

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 99 yaşındaki Safiye Dağdelen, Covid-19’u atlatarak taburcu edildi.