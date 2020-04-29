Kent merkezinden Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi oğrenilemeyen 67 ET 633 plakalı tırın dorsesesinde bulunan kamyon 4 metre 20 santimetre yüksekliğindeki Fevkani Köprüsü'nün altına sıkıştı.
Tır lastiklerinin havasının azaltılmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Çarpmanın etkisiyle tırda ve köprüde hasar oluştu, trafik aksadı.
Tır köprüye sıkıştı
29.04.2020 - 19:08 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta tırın, Fevkani Köprüsü'ne sıkışması sonucu trafikte aksama yaşandı.
Kent merkezinden Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi oğrenilemeyen 67 ET 633 plakalı tırın dorsesesinde bulunan kamyon 4 metre 20 santimetre yüksekliğindeki Fevkani Köprüsü'nün altına sıkıştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tır,köprü,sıkışma,
700451 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700451.aspx
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