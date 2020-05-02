Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sağlık Bakanlığı’na kadrolu personel alımı için başvurduklarını belirtti. Kapu, Türkiye’de 44 tane (Covid-19) testi yapabilir merkezlerden birisinin KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi olduğunu söyledi.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Bizim hastanemiz, kendi personelimiz, doktorlarımız bu işi yapabilir durumda. Şuanda 350 adet test aynı anda yapabilir kapasitede olan Sağlık Araştırma ve Uygulama hastanemizde yedek makinemiz da var. Zorunlu olduğu hallerde bu makine da devreye girdiği anda test sayısı 700'e kadar çıkabiliyor bu konuda o süreçte hızlı bir şekilde gerçekleşti. Allah'a şükür 3 İl’e Kars, Iğdır ve Ardahan illerinin testlerini bizim hastanemizde yapılabiliyor ve buda sorunsuz bir şekilde devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talep edilen personelin hepsini kadrosunu İhdas etti diyen Kapu, “Tabii burada Milletvekillerimiz Ahmet Arslan, Yunus Kılıç’ın çok ciddi bir destekleri ve katkıları oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda bize gelen yani kadro izni verilen 50 hemşire,15 ebe, 2 eczacı, 4 laborant, 8 röntgen teknisyeni, 1 psikolog ve diğer sağlık personeli olmak üzere sadece sağlık personeli olarak 85 adet kadro verildi. Bu çok güzel bir rakam bizim hemşire ebe ihtiyacımız hemen hemen eksiksiz bir şekilde karşılanmış olacak, bu süreçte böyle bir katkıda bulunduğu için başta Cumhurbaşkanımız ve YÖK başkanımıza çok teşekkür ediyorum İnşallah hastanemiz bölgenin önemli sağlık merkezlerinden bir tanesi haline gelmiş olacak” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Bu sağlık personeli ile birlikte ayrıca hastanemize hasta bakıcı, güvenlik ve diğer temizlik çalışanları olarak 52 tane de ayrıca kadrolu personel verildi. Dolayısıyla 137 tane sağlık alanında hizmet verecek kadromuz oldu ve bu rakam çok ciddi bir rakam ve bu gelişme hastanemiz açısından güzel bir gelişme. Bunun Kars kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz ki onların sağlığı ve yaşam kalitesi bizim için önemli ve devletimiz de bunu çok önemsiyor ve son süreçte de gördüğünüz gibi bütün dünyada önemli bir süreç yönetti ve uygulaması ile de bunu net bir şekilde göstermiş olduk” şeklinde konuştu.