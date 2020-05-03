Gök gürültülü sağanak yağış esnasında Yeni Mahelle'deki Müderris Ahmet Efendi Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Minarenin alem denilen üst kısmına çarpan yıldırım hasara yol açtı. Minareden kopan taşlar çevreye saçılırken, olay sırasında cami çevresinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.