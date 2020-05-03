Gök gürültülü sağanak yağış esnasında Yeni Mahelle'deki Müderris Ahmet Efendi Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Minarenin alem denilen üst kısmına çarpan yıldırım hasara yol açtı. Minareden kopan taşlar çevreye saçılırken, olay sırasında cami çevresinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.
Minareye yıldırım düştü
03.05.2020 - 12:33 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir caminin minaresine yıldırım düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : minare,yıldırım,
701284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701284.aspx
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