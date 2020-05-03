Olay, Vezirköprü ilçesinin Boruk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki S.B.'nin dini nikahlı eşinin 80 yaşındaki annesi N.Ç.'ye sopa ile vurarak yaraladığı, hastahaneye kaldırılan kadının kafasına 4 dikiş atıldığı belirtildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı ve şüpheli S.B.'nin tutuklandığı bildirildi.