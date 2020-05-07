Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdi iki Fransız bir Faslı, bir Cezayirli ve biri de Kolombiyalı beş turist, konaklama ücreti ödemedikleri kampta çalışıyor. Gezginler, süreç normalleşene kadar "mecburi tatil" yapacak. Fransız Lena Bonnin (19), “12 Mart’ta geldim. Market ve birçok yerde kontrol var. Biraz daha kalacağım, çünkü burası çok güvenli” diye konuştu. Fransız Laura Sierzputowski (30), Kolombiyalı Jonathan David Rodrguez Giraldo ise “Biz ressamız, duvarları boyayıp resimler yapıyoruz” dedi. Gezginlerden Faslı Oussama Gaidar (25) ve Cezayirli Dhia el-Hak Daamouche (23) “Müslüman’ız ve kampta hep beraber iftar yapıyoruz. Türkiye‘ye âşığız” ifadelerini kullandı. İşletme sahibi Can Kahvecioğlu ise aile gibi olduklarını söyledi.